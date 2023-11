“En el campo está la vida de la sociedad”: campesinos de los Montes de María

Aunque Óscar Armando y Carmen Julia no se conocen entre sí, tienen algo en común, haber lidiado con la violencia y hoy hacer parte de una cadena productiva campesina en los Montes de María.

Él lidera en El Carmen de Bolívar el proyecto de comercialización de cultivos de yuca, maíz y ñame, con el acompañamiento del PNUD, mientras que ella, oriunda de San Jacinto, presentó ante la misma ONG una propuesta de tecnificación del cultivo de ñame, donde espera tener el respaldo que le garantice el mejoramiento de los ingresos, tanto para ella como para mas de 20 mujeres organizadas.

Óscar Armando Ochoa Arrieta, un hombre 58 años de edad, quien no logró graduarse como bachiller, relata su experiencia para sacar ventaja de cómo comercializar sus productos agrícolas a un mejor precio.

Ese paso se lo debe al trabajo que lleva de la mano con el PNUD que lo orientó y ayudó para que junto con varios de sus amigos fundaran una asociación y así lograr que las cadenas comerciales les abrieran las puertas para que suministren productos de la canasta familiar en forma directa, evitando a los intermediarios que regularmente sacan provecho poniéndole sobreprecios a sus cultivos.

Óscar vive junto con sus 6 hijos y su esposa en la vereda Bonito, ubicada a cinco kilómetros de la cabecera, de El Carmen de Bolívar, vía a La Cansona, en una parcela de 20 hectáreas donde tiene sembrado yuca, maíz, ñame y plátano, la misma tierra que dejó abandonada a principios de este siglo por temas de violencia.

“En ese entonces era difícil sobrevivir, fueron dos años que no podía ver mis terrenos. Al volver, me tocó empezar de cero, no tuve apoyo por parte del Estado, pero junto a mis hijos logramos adelantar las labores cotidianas de siembra y fue así como las cosas fueron creciendo. Es importante que las autoridades nacionales y departamentales miren hacia el campo. Nosotros somos valiosos, ya que de la tierra es donde nace el seguro alimentario de la sociedad”.