Empresas de servicios frenan estratificación socioeconómica de Montería

El personero de Montería, Jorge Galofre, responsabilizó a las empresas de servicios públicos de tener frenada la estratificación socioeconómica del municipio, la cual se encuentra desactualizada.

Dijo que hace más de tres años el Comité Permanente de Estratificación Socioeconómico viene liderando la actualización, pero por desacuerdos con algunas empresas de servicios públicos domiciliarios no se ha dado inicio.

Explicó que el proceso debe ser cofinanciado por el Municipio y por las empresas prestadoras de servicios domiciliarios. Sin embargo, se encuentra en mora porque algunas de estas empresas no han hecho sus respectivos aportes.

“Para el caso de Montería, las empresas Electricaribe y Veolia realizaron su respectivo concurso económico. Servigenerales no lo ha hecho, argumentando que no está de acuerdo con el monto asignado, para lo cual inició los respectivos trámites legales”, señaló el personero.

Se refirió así mismo a Surtigas, aduciendo que la empresa no ha pagado los aportes correspondientes y no ha manifestado el motivo por el cual no lo han realizado, ocasionando más demoras en un proceso de vital importancia para el desarrollo del municipio.

“Se debe agilizar la actualización de la estratificación de Montería. Consideramos que la empresa Surtigas está incurriendo en una posible omisión de sus responsabilidades al no pagar de manera oportuna los aportes que le fueron asignados” expresó Galofre.

Finalmente, dijo que actualizar la estratificación socioeconómica de la ciudad es una necesidad inminente, pues con base en ella debería orientarse la planeación de la inversión pública, el ordenamiento territorial y el mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos, vías, salud, saneamiento, entre otros temas importantes para la ciudadanía.