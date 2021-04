Un sueño fumigado

Aunque todo marchaba bien, y tienen documentado que desde el 2001 se empezó a usar la aspersión aérea con glifosato, “el daño directo comenzó a finales del 2007 y principios del 2008, donde 32 familias de la organización se vieron afectadas en sus cultivos y en su humanidad”.

“Pudimos documentar casos de personas que se encontraban en sus cultivos y fueron rociadas con glifosato. Hay dos o tres casos donde estamos intentando demostrar que hubo una afectación directa sobre la salud de las personas. Incluso, a una de ellas, se le desmejoró su calidad de vida luego del suceso; ya falleció”.

De acuerdo con Mejía, durante estos años se ha podido demostrar que no se actuó con la suficiente precaución cuando se implementó esta política de aspersión con glifosato. Por eso, desde hace tres años esperan un fallo del Consejo de Estado tras apelar una decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar, en la que se negaron sus pretensiones.

“Hay varias solicitudes: una de reparación económica, porque todas las familias no han podido encontrar las garantías para continuar en el proceso y se han marginado. Otra, que el Estado reconozca toda la deuda que hicimos con los bancos para sacar el proyecto. Y la otra es una reparación y un reconocimiento por parte del Estado por su irresponsabilidad al no planear y no ejecutar un plan de fumigaciones acorde a la realidad del territorio y que no se tuvo en cuenta esas afectaciones que pudiera generar en el ambiente y la salud humana”, indicó Andrés Mejía.