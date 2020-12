¿Qué será lo que tiene el profe que cada vez que se postula a alguna convocatoria de la academia siempre se trae el reconocimiento a Turbaco? (Lea aquí: Otra clase larga exitosa, en Turbaco).

Se trata de Geovani Enrique Cogollo Moreno, rector y docente de la Institución Educativa Técnica Alfonso López Pumarejo, que en esta oportunidad fue uno de los ganadores del 2020 al reconocimiento público ‘Luis Carlos Galán de lucha contra la corrupción’, una convocatoria del Congreso de la República.

“Aquí vamos con la bendición de Dios. Abriendo caminos de esperanza. Rumbo a la Ceremonia de entrega Mención Honorífica del Congreso de la República, en reconocimiento a nuestro trabajo social desarrollado en estos 14 años de servicio educativo, en el marco de la medalla ‘Luis Carlos Galán’. Toda la gloria, el honor y la honra para Dios”, fue el mensaje de Cogollo en redes sociales durante su viaje a Bogotá.

Hablamos con este gran personaje, de 42 años de edad, nativo del municipio de Turbaco, quien contó acerca del nuevo galardón y de sus esfuerzos en la academia para llegar hasta aquí. (Le puede interesar: Reconocimiento internacional a rector de Turbaco).

¿Por qué se postuló?

Primero me gustaría aclarar que no fui yo quien me postulé a la convocatoria del Congreso de la República. Fue un padre de familia quien lo hizo, luego me evaluaron, fui seleccionado y obtuve este reconocimiento junto a tres personas más a nivel nacional. El primer lugar del premio, es decir, la medalla, la recibió la Fundación Red Universitaria Anticorrupción.

¿Cuántos se postularon?

Fueron 25 postulados a nivel nacional. Yo fui el único bolivarense y había un cartagenero. Sin embargo, fui el único del departamento que quedó seleccionado al recibir el reconocimiento el pasado 21 de agosto, durante la sesión conjunta de las comisiones de ética del congreso. Y el 17 de diciembre se realizó la ceremonia de reconocimiento en el capitolio nacional.

¿Cuáles fueron sus fuertes para pasar el filtro?

Dentro de la evaluación que me hicieron, se destacó la lucha por los valores éticos y ciudadanos - que he venido gestionando con mis diferentes proyectos en mi labor de docente - en el marco del premio ‘Luis Carlos Galán’.

Ocupé el tercer puesto, de 5 ganadores a este reconocimiento.

¿A quién le dedica este reconocimiento?

Primero que todo a Dios, a mi familia, a los municipios de Turbaco y Turbana, de donde tengo mis raíces; y a toda la comunidad educativa de Turbaco.

Otros reconocimientos

Geovani Cogollo Moreno ha tenido otros reconocimientos a nivel regional e internacional, y son:

1. Premio compartir al mejor rector de Bolívar.

2. Premio afrocolombiano del año en educación.

3. Mención de honor al mérito investigativo iberoaméricano (en Chile).

4. Premio manzana de bronce maestro de la costa 2020.