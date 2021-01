Optimistas se mostraron Édgar Rentería, inversionista, y Tatiana Orozco, presidenta del proyecto, por la acogida que ha tenido Arena del Río, el complejo empresarial, deportivo, cultural y de espectáculo que está diseñado y programado para ser inaugurado en el año 2024.

Tatiana Orozco resaltó que, sin aún tener una sala de ventas como tal, el cincuenta por ciento de las unidades están vendidas al tiempo que destacó que el 80% del capital de los que han comprado un lugar en el proyecto es de barranquilleros.

“Son 350 suites las que vamos a tener en total en el complejo. Cada suite está valorada, hoy, en 770 millones de pesos cada una. En cada suite caben 16 personas. Uno la puede armar como quiera. El día que uno no va a un partido y no le gusta el espectáculo que se vaya a presentar, la puede alquilar y le entra una platica. También uno lo puede ver como una inversión a largo plazo. Puede tener una suite y la puedo alquilar cuando no la pueda usar”, dijo Orozco.

En diálogo con El Universal, Orozco agregó que hay suites en las que caben hasta 32 personas. Estas tienen un valor de 1.500 millones de pesos.

“Cada suite la entregamos con cuatro boletas de por vida para todos los eventos. O sea, si tienes una de 16 recibes cuatro boletas y si la suite es de 32, recibes ocho boletas de por vida. Y las restantes las puedes comprar. Aquí la persona tiene garantizada las boletas que les toque pagar. No va a tener el problema de que se agotaron, que ya no hay, no, aquí en Arena del Río están garantizadas las boletas para cada suite y nadie las utilizará, salvo que la persona alquile la suite”, apuntó.

Indicó que en las suites los baños quedan a la entrada, tendrá un vidrio que separa la zona social con las sillas que están ubicadas hacia el estadio, donde se esté presentando cualquier espectáculo. De las 16 o 32 sillas, hay una para personas con alguna discapacidad motora. “El palco de la línea top cuenta con todos los sistemas para instalar videos wall, audios y muebles de diseñadores; mientras que el palco básico lo entregamos amoblado, con una pantalla y no con video Wall. Pero la persona puede pagar por esas cosas en la medida de las posibilidades”.

Apuntó que “pretendemos tener más de 50 eventos, de todo tipo, al año”.

“Nosotros no hemos salido a venta oficial, nosotros estamos a penas, con amigos, familias y referidos. Porque todavía estamos con el tema de la fiducia. Estamos con el voz a voz y ya vamos en la venta de un 50% del proyecto. En las suites hemos vendido el 49%. En estos momentos estamos vendiendo apartamentos y de los 100 que se pusieron a la venta, ya se han vendido 51. Cada apartamento es de 120 metros cuadrados. Los apartamentos no tienen derecho a boletas, porque quedan ubicados en otra torre, estarán al lado del estadio, pero en otra torre”, aclaró.

Manifestó que “este proyecto se está soñando, todos los días salen cosas nuevas. Queremos que esto sea un centro de entrenamiento. Estamos en construcción y escuchando propuestas de las personas que quieren adquirir un espacio en este Arena del Río, que será para 50.000 personas, vamos a tener 500 habitaciones de hotel y mínimo 100 apartamentos”

Terminó diciendo que la persona que adquiera el apartamento, la suite o palco, lo pueden utilizar todos los días del año. Cada uno paga su servicio y la administración, la cual sería un salario mínimo. La obra se estará entregando en el 2024.

Édgar Rentería, quien es uno de los inversionistas, dio las gracias a Dios porque el proyecto va por buen camino. “Esto le da más confianza a la gente y lo mejor es que le ha encantado a la gente. Considero que estamos en el momento preciso para que el proyecto se impulse como todos lo queremos. Lo mejor es que esto les ha encantado a los barranquilleros”.