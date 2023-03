El cartagenero que planea recorrer Colombia junto a su perro ‘Pello’

Estaba enfermo, con la hemoglobina en tres y en un estado bastante desalentador. David lo rescató y lo adoptó, lo salvó de una circunstancia en la que quizá no hubiese podido sobrevivir. Desde ese instante todo cambió.

David es un incesante aventurero con espíritu altruista que no necesitó de mucho tiempo para saber que Pello era ese compañero que hacía falta en su vida. “Si yo me voy de viaje, me tengo que llevar a Pello”, reveló. Con sus viajes busca mostrar cosas buenas y bonitas de Colombia, que impacten positivamente, así como dar a conocer culturas, historias, tradiciones y realizar también labores sociales que busquen, en un principio, visibilizar innumerables emprendimientos de familias que salen adelante con lo que tienen y pueden.

El 11 de enero, a las cinco de la mañana, emprendió viaje hacia los Montes de María en una bicicleta de la que se sujeta el ‘Pello Móvil’, un carruaje exclusivo que construyó para su fiel amigo perruno que no lo deja solo y que se convirtió casi que en su sombra.