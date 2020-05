Durante la cuarentena se han presentado 66 accidentes en Barranquilla

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial dio a conocer este jueves en un informe que durante el periodo de Aislamiento Preventivo Obligatorio, en Barranquilla se han presentado 66 accidentes de tránsito, de los cuales 11 han causado muertes, 31 lesionados y 24 solo daños.

“La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial en su misión de salvar vidas en las vías hace un llamado de prevención y auto regulación, a respetar las señales de tránsito y los límites de velocidad”, dice el comunicado.

Agrega que debido al bajo flujo vehicular que se presenta en las vías en esta época de cuarentena, “no es justificable el número de accidentes de tránsito que, por exceso de velocidad e irrespeto a las señales de tránsito, se aumenten las cifras, igualando casi las muertes ocasionadas por el Covid-19 en Barranquilla”.

La Secretaria de Tránsito, Angélica Rodríguez en compañía del Teniente Coronel, John Mirque, Jefe Seccional de Tránsito y Transporte Barranquilla, visitaron uno de los puntos de mayor accidentalidad de la ciudad, Avenida Circunvalar con Calle 47 para llevar nuestro mensaje de prevención y hacer un llamado a la ciudadanía a ser responsables en las vías y bajarle a la velocidad.

“Hemos realizado operativos y acompañamiento a la Policía de Tránsito, pero esto es un tema de auto regulación. Nuestro brazo operativo no puede estar en cada esquina, ojalá pudiéramos estar en todas las vías, pero lamentablemente no es posible porque hay que cumplir con todos los requerimientos, formulación, ejecución, organización y control del tránsito en el Distrito”, dijo Angélica Rodríguez.

Indicó que por esta razón “reiteramos nuestro mensaje de quedarnos en casa, salir únicamente si es necesario, siempre con precaución al momento de movilizarnos por la ciudad, ya sea en nuestros vehículos, motocicletas o como peatones”.

“Hago un llamado a todos los conductores para que nos apoyen en esta campaña que busca proteger nuestra vida y la de los demás. Les solicito, no como autoridad de tránsito, sino como ciudadana preocupada por la situación, que seamos responsables al momento de conducir y respetar los límites de velocidad y las señales de tránsito. No hay porque tener afán e ir en carreras sin necesidad. Es preferible llegar un poco tarde, que no llegar. Recuerden cuando nos movemos por la vía pública no estamos solos, por lo que tenemos derechos y responsabilidades en cuanto a su uso, porque todos los actores del tránsito asumimos un compromiso, el respeto a la vida y solo lo lograremos respetando las normas de tránsito”, terminó diciendo la Secretaria de Tránsito y Seguridad Vial.