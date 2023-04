Dolores Moscote, una melómana turbaquera que llegó a sus 108 años

Magola Álvarez Moscote, hija de Dolores.

“Es que a la casa iba gente que le gustaba la música. Hasta Alci Acosta fue un día porque mi papá era un buen músico, sino que antes no se le paraba bolas a eso y nadie vivía de ser músico”, comenta la hija, que también es abuela.

Sobre su futuro

Sus familiares no saben hasta cuándo tendrán la bendición de ver a la señora Dolores entre ellos. Solo saben que su madre murió cerca de los 110 años y que varias hermanas pasaron del centenario también.

“Ella a veces me agarra la mano, me la besa y me dice que no me quiere dejar. Yo le digo que no lo haga y no me quiero imaginar que pase. Ella es nuestra bendición”, concluye Fidias, mientras acaricia la blanca cabellera de su madre quien tararea “Te esperaré”, canción que suena en un celular lo último en tecnología de este tiempo, un tiempo muy diferente al que vio nacer a Dolores, cuando lo último en tecnología era un tren donde le llegó el amor.