Un grupo de profesores de Bolívar hizo un plantón ayer a las afueras de la Gobernación de Bolívar, como protesta pacífica porque, según ellos, fueron muy pocos los elegidos para enviar a las zonas de posconflicto.

Geovaldi González Jiménez, uno de los organizadores de la manifestación, explicó que hay unos 700 docentes desvinculados de sus labores, por lo cual se ha buscado acercamiento con la secretaria de Educación, Verónica Monterrosa; y el gobernador de Bolívar, Vicente Blel Scaff, para hallar una solución, “porque la misma ley permite que esos profesores sean reintegrados, pero no se ha podido dialogar. Hace ocho días el gobernador nos citó, pero quería una reunión sin compromisos, por lo cual nosotros decidimos no asistir, porque no iba a quedar un acta al respecto”.

Contó que también estuvieron en una mesa de diálogo en Bogotá con el Ministerio de Educación y la Comisión Nacional de Servicio Activo, “y el único acuerdo al que llegamos fue que los docentes fueran reintegrados desde la Secretaría de Educación Departamental”.

Pero al no haber un documento que comprometa a ambas partes, según el docente, “la única solución que nos quedó fue hacer esta protesta pacífica que comenzamos ayer (lunes). Estamos esperando a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría para que sean los garantes de cualquier acuerdo que se haga”.

Dijo, además, que su grupo cuestiona el nombramiento de los docentes que irán para las zonas de posconflicto, “porque se nos violó el Acuerdo de La Habana, puesto que este en ninguna parte dice que se abran concursos a los docentes, cuando lo que pide es que haya permanencia y disponibilidad de docentes en el territorio. Además, el concurso nos tomó de sorpresa, porque el acuerdo dice que debió ser socializado previamente ante quienes interesara. A los grupos étnicos debieron hacerles unas consultas previas, y también las obviaron”.