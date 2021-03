Tras las denuncias y quejas hechas por los usuarios, respecto a cómo se está atendiendo en las distintas EPS a los mayores de 80 años para colocación de las vacunas contra COVID-19, la Secretaría Distrital de Salud, dijo que se está coordinando con ellas para que no vuelva a ocurrir.

Entre las quejas y denuncias de los usuarios de Barranquilla se encuentran: primero le programan un día y un horario para que la persona vaya a la IPS asignada por la EPS, pero luego le llaman para decirle que el día y hora fueron cambiados y más tarde les vuelven a comunicar que recibirá la atención en la fecha y hora que inicialmente se le asignó.

Otra dificultad que se presentó fue que los familiares llevaron desde tempranas horas a los adultos mayores al lugar donde se les iba a aplicar el biológico, lo que causó gran conglomeración en los sitio que designó la EPS.

Ante esta situación, el secretario Distrital de Salud, Humberto Mendoza, manifestó que “en el caso de estas denuncias tenemos dos explicaciones: lamentablemente en el caso de Famisanar es una IPS que para +80 representa menos del 1%, es decir que son situaciones que debemos resolver, porque es una población muy pequeña; en el segundo, en cuanto a Nueva EPS, pasa lo contrario, tiene el 25% de los adultos de 80 y más años, exactamente, casi unos 10.000 de los 40.080 que tenemos nosotros”.

“La Nueva EPS lo que tuvo el día domingo y es lo que se ha reflejado en la trazabilidad, es un problema de agendamiento por el uso de unas plataformas que en la validación que hicieron, pero en los últimos días han ido corrigiendo eso. Y lo hemos visto con presencia nuestra. Lo que hubo en su momento fue un sobreagendamiento”, aseguró Mendoza.

El funcionario manifestó que “el mensaje para los ciudadanos es que, si hay alguna dificultad para vacunarse, la vacuna no se va a perder. A ese adulto hay que vacunarlo en casa por diversas razones. Eso hay que validarlo, hay que tener todos los soportes, porque no es solamente decir que el paciente no puede ir ni moverse, tiene que haber una constancia y si lo hacemos no va a haber problemas con ese paciente, se va a vacunar, las vacunas están disponibles”.

“Tenemos 12 horas para hacer las vacunaciones y va de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche, de lunes a domingo. Tenemos experiencias muy exitosas, hemos hecho los recorridos todos los días, vamos muy bien. En estos momentos vamos en 16.000 vacunados. Estamos en un promedio de 1.000 vacunas diarias a los adultos mayores de 80 años. Digamos que es bastante bueno, pero en vista de los problemas que se han presentado en algunas EPS, seguiremos revisando agendamiento, que es el factor de éxito”, sostuvo Mendoza.

Anotó que las personas “no deben llegar temprano, llegar a la hora que es. Estamos viendo que entre las 7:00 y 9:00 de la mañana están unos adultos mayores que tienen citas para después de las 10:00. Lo ideal es llegar 15 o 20 minutos antes para que no haya ningún problema de aglomeración. Hemos encontrado mucho orden y seguiremos haciendo seguimiento a las denuncias que nos planteen los usuarios”.

Mendoza Charris apuntó que en Barranquilla también se está implementando la vacunación en las casas. “Pero tenemos que ver cada caso en particular. Hay unas desviaciones esperadas. Algunos casos que por alguna razón no ha fluido el procedimiento, porque cada EPS tiene para cada procedimiento tiene unos grupos extramurales donde se hace esa aplicación. Vamos a ir revisando en las entidades, que por alguna razón se presentan, los casos en los que adultos mayores de 80 años no pueden movilizarse de sus casas”.