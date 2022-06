Diputada Katiana Aguirre: “Me siento amenazada, hay un complot contra mí”

Luego de la accidentada sesión del pasado miércoles en la Asamblea Departamental de Sucre, la diputada Katiana Aguirre, declaró que se siente amenazada y objeto de un complot orquestado por parte de un gran número de sus homólogos.

“La verdad la tiene Dios y Él se encargará de destapar el complot creado en mi contra por decir las irregularidades que suceden en la Asamblea. Yo tengo algo a favor que me da paz y es esperar en la Justicia, además, el poder no me obnubila como a ellos”, enfatizó.

La diputada dice estar decepcionada de hacer parte de una institución integrada por personas que solo les preocupa el populismo político y reelegirse, cuando no hacen nada de lo que prometen en campaña.

“En la pasada sesión fui amenazada por el diputado Carlos Carrascal, quien utiliza los micrófonos que deberían ser usados para defender al Pueblo y no amenazarme por subir un video en mis redes donde denuncio falta de compromiso”, expresó.

Aguirre asegura que desde hace meses le vienen hundiendo proyectos de ordenanzas de gran impacto para los jóvenes, así mismo, cambian el texto a proyectos de su autoría que pretenden acabar con la corrupción, como el de no más obras inconclusas.

“Ya no les basta con quitarme el audio cuando intervengo, si no que ahora se meten hasta con lo hago en mis redes sociales. Es increíble para lo que utilizan los micrófonos estos diputados, habiendo tantos problemas en el Departamento”, remató.

La diputada explicó que la fuerte discusión en la pasada sesión, especialmente con su homologo Carlos Carrascal, llegó hasta tal punto, pues éste la provocó tocando a su familia y debido a la permanente asechanza que supuestamente le hacen siete asambleístas.