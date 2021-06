Varios conductores de carros, quienes deben usar la carretera Troncal de Occidente para llegar a zonas rurales de Bolívar, han denunciado que algunas personas estarían haciendo cobros ilegales, aprovechando el paro nacional.

Los perjudicados han referido que cuando las marchas son en la Troncal, tratan de buscar vías alternas que los conduzcan hacia Turbaco o Turbana, pero estas también las encuentran bloqueadas por motociclistas.

La diferencia, según los afectados, es que quienes bloquean esas vías no están protestando ni manifestando ideología alguna, sino tratando de ganar dinero a costa de la necesidad de los conductores de carros particulares.

El siguiente relato es de un usuario, quien escribió a los medios de comunicación describiendo el supuesto fenómeno:

“Los bloqueos se han convertido en un negocio y esto no se puede permitir (...) Me contaban unos amigos que iban para Turbaco que la vía estaba cerrada frente a la Gobernación de Bolívar. Entonces se devolvieron y entraron por Turbana. Allí se encontraron con otro bloqueo en el que había que pagar veinte mil pesos para poder pasar. Pero mis amigos se dieron cuenta del sistema que tenían en ese ‘retén’, el cual consiste en que cuatro motociclistas cierran la carretera. Del lado de Turbaco hay como 30 motociclistas esperando que llegara un bus para no dejarlo pasar. Los pasajeros, fastidiados con la retención, se bajan y se montan en las motos, que están esperando para llevarlos al pueblo. En otras partes están cobrando peaje por pasar. No sé hasta dónde llegará este país andando en esa manera”.

De otra parte, periodistas de los diferentes medios de comunicación que laboran en Cartagena y municipios del norte de Bolívar, han dicho que cuando van a cubrir las marchas “nos hemos encontrado bloqueos en ciertas vías de Turbaco, Turbana y Arjona. Uno se acerca a entrevistar a las personas que presuntamente están apoyando el paro, pero no saben dar una argumentación satisfactoria sobre por qué están protestando. La mayoría no saben ni expresarse, porque carecen de la estructura intelectual que podría tener un líder social”.

Al respecto, la alcaldesa del municipio de Turbana, Ana Lucía Julio Guerrero, dijo estar adelantando una investigación para determinar la veracidad de la denuncia, apoyada por la Policía Nacional, cuyos agentes hacen patrullajes para evitar que sigan ocurriendo estos hechos.

En el mismo sentido, Idaira Imitola, secretaria (e) del Tránsito del municipio de Turbaco, manifestó que hasta el momento no ha recibido denuncias formales sobre los presuntos “retenes ilegales”, donde se está cobrando para permitir el paso de vehículos.

“Sin embargo —añadió, invito a las personas que hayan sufrido estas anomalías a que presenten la denuncia formal en nuestro despacho. Sabemos que siempre que se presenta una protesta, también aparecen personas a aprovecharse de la situación, pero sobre gente que esté bloqueando para cobrar, aún no hemos recibido la primera queja”.