“Estamos observando unas dinámicas del virus sorprendentes, que están siendo objeto de análisis por parte del INS. La velocidad de contagio es absolutamente atípica, en nuestra región y otras zonas del país. Lo que sabemos es que en esta tercera ola está afectando a pacientes de clase media de los estratos 3 y 4, trabajadores formales, pertenecientes al sistema contributivo, que probablemente por la fatiga que produce la pandemia o la confianza que trajo la vacunación, se contagiaron y llevaron el virus a sus hogares”, dijo Elsa Noguera, gobernadora del Atlántico.

Por su parte, el alcalde Pumarejo explicó que Barranquilla volvió a incrementar el número de camas UCI. Con 813 unidades que ofrece hoy la ciudad se duplicó la capacidad instalada por cada 100.000 habitantes de ciudades como Bogotá, Medellín y Cali.

“Estamos en un momento delicado. No tomen decisiones arriesgadas. Si no hay necesidad de salir, no lo hagan. No reciban ni hagan visitas. Aplacen todas las celebraciones. Este nuevo ataque del virus no nos va a amilanar. Si acogemos las medidas, vamos a los puestos de vacunación y nos cuidamos en casa, lo derrotaremos. Hemos probado hasta la saciedad, que a Barranquilla y al Atlántico ningún desafío nos queda grande. Y esta no será la excepción. Entre todos ganaremos esta batalla”, finalizó el alcalde.