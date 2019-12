De manera pacífica transcurrió la marcha en Barranquilla

El otro incidente se presentó en la estación Alfredo Correa De Andréis, donde un grupo de estudiantes forzaron una o dos de las puertas laterales para ingresar y pintar grafitis. Un operario de la empresa le llamó la atención que no destruyera un bien público y hubo un altercado que no pasó a mayores. Al hombre le pintaron la camiseta y también uno de los acrílicos que hay en la estación le escribieron consignas.

Durante el recorrido de la marcha donde iban los universitarios se presentaron varios hechos para anotar. Uno de ellos fue cuando los estudiantes detectaron el que parecía ser un policía infiltrado y procedieron a sacarlo y tras la insistencia para que se identificara, terminó diciendo que era un operario de Transmetro que estaba indicando por dónde iba la marcha para ir suspendiendo el servicio. Todo quedó aclarado y no fue a mayores.

Agregó que la marcha de este 4 de diciembre y las que podrían presentarse a futuro se deben a la “demora que ha tenido el presidente Duque de implementar las promesas que ha hecho y no hay voluntad de parte del Gobierno para ejecutarlas. Ojalá que nos escuche, porque esto en cualquier momento va estallar, es una bomba de tiempo”.

Un colectivo de mujeres también llamó la atención de los presentes. Ellas reclamaban más protección del Estado. “El Estado opresor es un estadio violador. A mí el Estado no me cuida me cuidan mis amigas”. Se les escuchaba decir.

Lea aquí: Minuto a minuto: así transcurre el #4D en Cartagena

Estos marchantes y los de la marcha de las centrales obreras, que partió desde el frente de la Universidad del Atlántico sede centro, se encontraron en la intersección de la Calle Murillo con la carrera 46. Allí permanecieron un rato hasta cuando reanudaron la marcha hacia el centro de la ciudad.

Al llegar a la calle 40, hicieron otra parada, esta vez para lanzar consignas contra el Gobernador y los miembros de la Asamblea departamental. Luego de esto continuaron la marcha hacia Paseo Bolívar. Al pasar por edificio de la Fiscalía, se tropezaron con el colectivo de Asonal Judicial, quienes con pañuelos en mano manifestaban su apoyo al paro. “Ni un paso atrás, sigan para delante, tienen nuestro apoyo”. Se les escuchó decir.