De estos temas le habló el gobernador del Atlántico al presidente Petro

Béisbol Profesional: Leones no cree en nadie y vuelve a vencer a Caimanes

Indicó que la intervención del presidente giró en torno a unos temas que le preocupan. Básicamente fue muy enfático en la necesidad de construir desde el territorio una unidad de país, tratar de trabajar entre todos para dar una señal, un mensaje, de unidad de criterio en materia de país.

"Cuando me tocó intervenir le reconocí, porque me pareció interesante, muy importante, porque realmente no recuerdo qué otro presidente haya iniciado su periodo y antes de empezar los gobernadores, los haya invitado a la Casa de Nariño para expresarles sobre esta tarea de la unidad", añadió.

Destacó que Petro habló también mucho sobre aspectos importantes que tienen que ver con las dificultades que puede llegar a tener el país en el primer trimestre del año, “porque va a haber una etapa de sequía y eso, pues obviamente, nos tenemos que preparar, porque va a haber problemas con el agua, va a haber problemas con desnutrición infantil, lo que es normal en una etapa de sequía, y nos tenemos que preparar bien”.

Manifestó que el presidente habló mucho sobre el manejo de la tierra; se habló también sobre el tema del fentanilo “y nos habló de las estadísticas de homicidios que le preocupan, especialmente en el Cauca, en Nariño, en Putumayo, Santander y Chocó”.