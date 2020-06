De cómo son las clases virtuales en zona rural

Ser estudiante de universidad o de colegio por estos días de pandemia, no es una tarea fácil. Ellos deben hacer maravillas para tener acceso a la conectividad de internet, cumplir con sus responsabilidades y avanzar en sus procesos académicos.

Tener una computadora o servicio de internet a ciertas horas, en diferentes lugares de la geografía colombiana, se ha vuelto una situación bastante compleja, sobre todo para quienes viven en zonas rurales dispersas.

La comodidad de las aulas de clases quedó atrás. Los trabajos en grupo, también fueron suspendidos, y hasta prohibidos; y las salas de informática, reemplazadas por cerros elevados donde llegue un poco de señal, para tener mejor acceso a la tecnología.

Camilo Martelo, es un ejemplo de ello. Él asegura que, junto a sus demás compañeros de universidad y a centenares de estudiantes de primaria y bachillerato (quienes viven en el corregimiento de San Joaquín, municipio de Mahates, norte de Bolívar) deben hacer de “tripas corazón” para poder estudiar.

El joven asegura que, de lunes a viernes, deben recorrer cuatro kilómetros para poder llegar a un cerro que se encuentra en las afueras del centro poblado, para poder llegar puntual al encuentro con los docentes que día a día los esperan desde la distancia, pero tan cerca a través de la computadora.

Martelo asegura que el recorrido se les hace difícil, porque deben atravesar parcelas que están separadas por cercas de alambre de púa y deben arrastrase por el suelo para poder cumplir con sus responsabilidades, las cuales son cada vez más difíciles por culpa de un enemigo invisible que han denominado virus.

En este proceso se exponen a todo, desde el ataque de animales salvajes pasando por la inclemencia del sol, que diariamente los deshidrata, hasta llegar a cualquier tipo de accidente. Pero lo peor es el cambio de clima, que no les dé tiempo de reaccionar.

Los estudiantes explicaron que llegar al cerro es solo una parte del periplo, ya que lo demás consiste encontrar la señal del operador que tiene antena cerca para poder conectarse y dar inicio al proceso educativo que han diseñado los colegios y las universidades.

“Hemos sido perjudicados de cierta manera con el aislamiento obligatorio, una de las tantas medidas adoptadas por el Gobierno nacional para protegernos de las pandemia, pero a esto se le suma que todo los estudiantes no tenemos las mimas facilidades que otros, y para poder estudiar debemos hacer de “tripas corazón”, porque nuestra meta es sacar adelante nuestros proyectos académicos”,, señalaron los estudiantes.

Diariamente deben compartir sus dispositivos para que los estudiantes de primaria y bachillerato con los que conviven en el corregimiento puedan hacer sus tareas, y de esa manera puedan también avanzar en sus procesos académicos.

Estudiar de esa forma para ellos se vuelve cada día en una situación bastante desesperante, primero por la conectividad, segundo, por todo lo que deben hacer para participar en sus clases y tercero por la cantidad de dinero que deben gastar para tener un plan de internet, el cual, escasamente solo les alcanza para los 20 días hábiles de clases.

Otros advierten que llegar al cerro es una rutina a la que ya se han acostumbrado, porque, aunque caminar les sirve para hacer ejercicio, también les provoca un desgaste físico, porque deben trabajar bajo los árboles donde se filtra el sol, el calor es insoportable y gastan un tiempo indispensable en conectarse a la red.

Los jóvenes tienen una limitante, que está relacionada con los operadores, ya que hasta ese punto solo llega una de las tantas que existen, y la saturación hace lentos los procesos, por eso gran parte de las horas no alcanza y deben trabajar por las noches, pero pierden el acceso a internet.

Cuando las autoridades decretaron el aislamiento obligatorio, muchos tuvieron que migrar hacia sus sitios de origen, porque no podían quedarse en los sitios donde estudian, por lo que requieren del apoyo de esas mismas autoridades para seguir con su proceso académico.

Camilo explicó que ese es un proceso bastante dificultoso, porque tienen que diariamente adaptarse a los cambios; y en este caso, las clases virtuales requieren de mucha concentración y las condiciones se convierten en un distractor.

Para los estudiantes de primaria y bachillerato este proceso les ha permitido aprender más sobre las herramientas informáticas, a manejar, en un gran porcentaje, un computador y a tener cierto grado de concentración, porque trabajan con un tiempo bastante limitado.

Los universitarios señalaron que han aprendido a ser recursivos, a madrugar más y a ser más cumplidos con sus horarios, porque este mecanismo de estudio, al igual que el presencial, es muy exigente y deben desarrollar actividades como si estuvieran en los salones de clase.

Enfatizó que la vida de estudiante es una responsabilidad muy grande. Con todo lo que está generando el virus, han aprendido a valorar más lo que tienen, porque requieren de muchas horas de esfuerzo, partiendo de la cantidad de dificultades que rodean su proceso.

“Pensamos que podíamos abastecernos con varias cosas y que todo iba ser normal, pero con el paso de los días hemos descubierto que esta es una situación que va para largo y desconocemos cuánto tiempo vamos a demorar estudiando de esta forma”, indicaron.

La pandemia ha provocado descubrir la magnitud de la necesidad que tiene todo el municipio en el aspecto de conectividad, y las autoridades deben propender que quienes viven en el municipio y ahora los que volvieron tengan un mejor acceso a la conectividad para poder ir al compás de los avances tecnológicos.

Agregaron que deben enfrentar varios problemas para poder adquirir el conocimiento de manera virtual, en algunos casos con estados de ánimo que no son los más adecuados, producto del encierro y del proceso que han tenido que adoptar en sus vidas de forma abrupta.

Advierten que algunos de ellos tienen la posibilidad de desplazarse diariamente hasta el casco urbano para trabajar en los sitios que hay a nivel municipal, como la biblioteca. Pero la mayoría no cuenta con los recursos para costearse el valor del transporte; por eso decidieron quedarse en la pequeña población, para apoyase entre todos.

Otros aseguran que hay días en que no alcanzan las horas para trabajar, por todo el proceso que diariamente deben cumplir, y muchas veces trabajan de noche, pero tienen una desventaja, porque no cuentan con el servicio. Si no están en el cerro, pierden esa forma de producción académica.

“Hemos aprendido a compartir desde el internet hasta la alimentación, porque duramos tantas horas allá arriba que llevamos el desayuno y el almuerzo para no perder tiempo bajando hasta las casas a comer”, expresaron.

Ellos manifiestan que si instalaran una antena que permita una mejor conectividad para sus clases, todo fuera más fácil; y compartir en grupo, sería una oportunidad para comenzar a generar procesos que les permitan volver una dificultad en una fortaleza.

Por último, precisaron que ojalá todo lo que han hecho tenga eco en las autoridades y que alguien les diga que sus condiciones para estudiar van a cambiar, ya que son ocho universitarios y más de 300 estudiantes de primaria y bachillerato.