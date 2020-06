COVID-19 Atlántico: se implementan dos nuevos cercos sanitarios en Soledad

La alcaldía de Soledad, a través de la Secretaría Municipal de Salud y el apoyo de las EPS, anunció que se ha decido implementar dos nuevos cercos sanitarios con el propósito de detectar y mitigar los casos de COVID-19 en el municipio. (También puede leer: Con los cercos sanitarios superaremos el contagio: alcalde Pumarejo)

El alcalde del municipio, Rodolfo Ucrós Rosales, manifestó que los dos nuevos sectores en donde se empezó a implementar estos cercos son Costa Hermosa y El Porvenir. “Estuvimos con la gobernadora Elsa Noguera realizando un recorrido en Costa Hermosa para verificar la implementación del cerco sanitario con todas las acciones requeridas con el objetivo de llevar a cabo un tamizaje en todo este sector donde persiste un alto número de casos de COVID-19”,

“Este domingo estaremos implementando el cuarto cerco sanitario en el barrio El Porvenir”, precisó el alcalde, al confirmar que estas dos medidas se suman a las instaladas en los sectores de La Bonga y Ciudadela Metropolitana.

El cerco epidemiológico o sanitario tiene como propósito aislar a los moradores de calles o cuadras de un barrio durante 14 días para disminuir el contagio por COVID-19. Durante esos días se realizan búsquedas activas de casos, apoyo y seguimiento a los infectados. La labor la realizan los miembros del Escuadrón Anticovid, Ejército, Policía Nacional y funcionarios de las secretarías de Gobierno y de Salud. Para ello, se tienen en cuenta las recomendaciones y lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud.

Ucrós Rosales enfatizó que el incremento de casos de COVID-19 no es una situación que se circunscribe al municipio de Soledad. “Es una problemática que ha atacado a varios de los municipios de la franja oriental del Atlántico y al Distrito. Estamos insistiéndoles a las personas que si no tenemos nada que hacer en la calle pues no salgamos y si nos toca, debemos tener en cuenta cada uno de los protocolos de bioseguridad”.

El mandatario argumentó que los temas de autocontrol y autocuidado van a ser fundamentales a partir de los próximos días. “Estos dependerán de la ciudadanía. Las autoridades les vamos a poner el pecho a esta situación, pero requerimos de la población que aún no ha entendido el grave riesgo que agobia a la humanidad”.

De igual forma el alcalde señaló que las medidas serán más contundentes gracias al apoyo que el Gobierno Nacional le ha dado al municipio con un incremento de miembros de Fuerza Pública. “Este fin de semana llegan 120 soldados y 120 agentes de la Policía, quienes van a fortalecer las labores de control, vigilancia y las caravanas que estamos llevando a cabo desde hace varias semanas. Esperamos que con estos controles, la situación pueda mejorar”.

“Lo más importante es el autocuidado. No podemos tener un soldado o un policía en cada esquina del municipio porque no tenemos Fuerza Pública suficiente para esto. Todos estamos en riesgo en estos momentos y tenemos que apoyar si queremos solucionar este grave problema que estamos viviendo y que ya ha sido superado en varias ciudades de Colombia”, terminó diciendo el mandatario de los soledeños.