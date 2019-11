Viviana Gracia, nueva Mujer Cafam de Córdoba

No hay un día de su vida en que no se levante pensando en los niños que tienen cáncer. Conseguir ayudas para que su vida sea más grata, ayudar a sus padres para que puedan acompañaremos, sin la angustia de no tener nada que comer y ayudar a sanar las heridas del corazón, son algunas de las misiones que adelanta Viviana Gracia Ramos, la nueva Mujer Cafam de Córdoba.

Desde hace cinco años lidera este proceso y se convirtió en voluntaria de la Fundación Imat “Unidos por un sueño”. Tal vez sin buscarlo, esa fue la misión que Dios puso en su corazón para aliviar el dolor de los que se sienten más cerca de la muerte, con el fin de brindarles bienestar y calidad de vida.

Antes de iniciar con su labor, Viviana cuenta que los índices de mortalidad infantil reportados se acercaban al 68%, dando como resultado que la mayoría de los casos de niños, no accedían al tratamiento por no tener la ayuda económica de transporte hasta la clínica, o los elementos que garantizaban la hospitalización en los ciclos de 20 a 32 días. Esa situación la motivó a luchas por ellos.

“Unidos por un Sueño” atiende de manera prioritaria tanto a niños como adolescentes diagnosticados con cáncer, prestándoles una atención especial a sus dificultades económicas, permitiéndoles permanecer en el tratamiento, eliminando todas las barreras de acceso a este y mejorando así la calidad de vida durante su recuperación.

Actualmente, la fundación cuenta con 113 niños que son beneficiados con útiles de aseo, becas de transporte de ingreso y salida de hospitalización, dotación de ropa, bonos de alimentación, apoyo y trámites en Empresas Prestadoras de Salud, mejoramiento de vivienda y apoyo funerario. Gracias a la gestión de donaciones y la organización de diferentes actividades en la ciudad para la recolección de recursos, la fundación logró abrir en 2018, el hogar de paso de la fundación, en donde se les brinda estadía, alimentación y lavado de ropa a los papás de los niños.

Esta odontóloga monteriana lucha contra todo lo que sea necesario por ver a los niños recuperados, felices, aprendiendo y conociendo lugares para ellos mágicos. Ella fue escogida por los cinco jurados regionales de Mujer Cafam Córdoba, quienes unánimemente la seleccionaron como representante del departamento a nivel nacional.

El jurado del certamen regional estuvo integrado por Mauricio Vergara Franco, gerente de la Asociación de Empresas Monterianas, Promonteria; Luz Estela Fuentes Santos, secretaria general de la Universidad Pontificia Bolivariana; José Nicolás Barrios, subdirector del Centro Agropecuario y Biotecnología del Sena; Jorge Escobar, jefe jurídico de la Universidad del Sinú, y Liuber Bravo Velásquez, presidenta de la Asociación de Pequeñas y Microempresas.

Por el título Mujer Cafam de Córdoba compitieron además Sandra del Carmen Estrella Mestra con su obra Construyendo Felicidad; Erma del Carmen Cogollo Díaz, con su Fundación Sueños y Esperanzas, y Ruth Cruz con su Obra Yo no Desperdicio. Luego de escuchar las historias, el jurado, de manera unánime, escogió a Viviana Gracia.

Ella ahora tendrá la tarea de representar al departamento de Córdoba el próximo 5 de marzo del 2020, en la elección Mujer Cafam a nivel nacional, frente al jurado conformado por cinco personalidades con las más altas calidades humanas y sensibilidad social, que son autoridad en materia de bienestar, desarrollo y calidad de vida en Colombia.