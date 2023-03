Video: por grabar TikTok, jóvenes sufrieron aparatoso accidente

Un tremendo susto se llevaron cinco jóvenes este fin de semana, cuando se movilizaban por la carretera que conecta al municipio de Sahagún, Córdoba, con La Unión, Sucre.

El accidente, que fue grabado por una de ellas, que iba de copiloto, se volvió viral rápidamente, luego de que se difundiera por TikTok. (Lea también: Jóvenes lanzan canción protesta por crisis sanitaria: San Juan Nepomuceno tiene sed)

En las imágenes se ve cuando la joven va grabando a todos los pasajeros, mientras cantaban y disfrutaban de algunas bebidas: “Bebé me siento en California, porque bebo y no me dicen nada”, cantaban el reconocido tema de Feid. Sin embargo, la que iba conduciendo se descuidó por ver a la cámara y en cuestión de segundos perdió el control.

En el video quedó registrado el momento de pánico de los ocupantes y el volcamiento de la camioneta Hyundai Tucson, la cual, según una de ellas, pertenece a su papá, por lo que se escuchan sus lamentos por los golpes que sufrió el vehículo.