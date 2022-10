Video: "Mi querida familia", el emotivo saludo de Salim Haddad en libertad

La espera se hizo eterna para la familia, que había dispuesto todo para el recibimiento en su casa, ubicada en el barrio El Recreo, al norte de Montería.

Uno a uno de sus hermanos esperaba que se bajara de la camioneta, en la que era transportado desde el Aeropuerto Los Garzones de Montería, donde había llegado en un helicóptero de la Policía, desde Bosconia, César, donde había sido liberado.

La primera en salir a abrazarlo fue su esposa, Lila Támer, quien gritaba "Dios es grande", mientras se fundían en un abrazo, lleno de lágrimas y de múltiples emociones.

En medio de aplausos y caminando lento, por el cansancio que implica permanecer tres días en poder de los captores, el empresario y ganadero Salim Haddad García, solo atinó a decir “Mi querida familia”. No pudo contener el llano y se fundió en un abrazo eterno con cada uno de ellos.

Una y otra vez le repetían que era el pilar de todos y le decían cuanto lo amaban. No hubo más preguntas en ese momento, solo aplausos y lágrimas de felicidad. “Tenemos la mejor fuerza pública del mundo”, también alcanzado a decir, en medio de los gestos de solidaridad.

La esposa del liberado ganadero, aprovechó la oportunidad para agradecerle a la Policía lo que habían hecho para lograr ese momento, y por el apoyo que recibieron durante esos tres días, pero aún así no se explican cómo sus captores lograron llevaron hasta allá en su propio vehículo.

“Señores policías gracias. Yo he sido una mujer que siempre los he amado y siempre he orado por ustedes y los he respetado, al igual que a nuestro Ejército”, gritaba la esposa del empresario, visiblemente emocionada por su regreso.