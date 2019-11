Senador Barguil insiste en la salida de Electricaribe

El senador cordobés David Barguil hizo duros cuestionamientos a la decisión de la Superintendencia de Servicios Públicos de aplazar la subasta para escoger los nuevos operadores que reemplazarán a Electricaribe.

El congresista conservador explicó que el Gobierno anunció que por la caída de la ley de financiamiento y la ausencia de claridad en el régimen tributario, los inversionistas interesados en la subasta de Electricaribe pidieron el aplazamiento, que se dará hasta febrero.

“Mi mensaje, con absoluta claridad, es que no podemos tener un día más de aplazamiento de esa solución definitiva a la problemática de energía del caribe. ¡Ni un día más! Así llueva, truene o relampaguee, haya ley o no haya ley de financiamiento. El caribe lleva años padeciendo esta tragedia. Le hemos pedido a la Ministra de Minas, María Fernanda Suárez, que se vaya a la región, socialice ya lo que ha ocurrido con la ley de financiamiento, que les explique a todos los costeños y asuma ese compromiso público de que a partir de febrero no habrá un aplazamiento más”, manifestó.

Reiteró que la Superservicios había anunciado que en diciembre se darían a conocer los operadores que entrarían a prestar el servicio de energía a la región. Sin embargo, ante la caída de la ley de financiamiento cambian las reglas de juego para los oferentes y esto lleva a aplazar dos meses la subasta de Electricaribe.

Finalmente, dijo que mientras ello ocurre, los ciudadanos de la costa anhelan que, cuanto antes, entren las nuevas empresas y ofrezcan un servicio de calidad con tarifas justas, pues han sido los más afectados con la mala calidad del servicio y los frecuentes apagones a los que son sometidos.