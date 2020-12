Mediante la firma de un acuerdo de voluntades se consolidó la iniciativa de construir dos sedes del Sena, en los municipios de Montería, margen izquierda, y de Tierralta, alto Sinú, para la formación de estudiantes.

La firma del acuerdo la suscribieron el director general del Sena, Carlos Mario Estrada Molina, y los alcaldes de Montería, Carlos Eduardo Correa, y de Tierralta, Daniel Montero, que además contará con el apoyo de Urrá.

En el municipio de Tierralta se pretende beneficiar a cerca de 1.300 jóvenes por año, mediante la formación integral y demás servicios misionales de la institución, señaló el director indicando que se proyecta tener un total de 22 ambientes de aprendizaje modernamente dotados.

“Contará con una infraestructura física superior a los 5.200 metros cuadrados y el lote será donado por la Alcaldía de Tierralta. Este centro de formación también beneficiará al municipio de Valencia y busca formar aprendices de los niveles técnico y tecnólogo en las áreas de agroindustrial, ambiental y energías alternativas”, indicó el funcionario.

“Hay un cambio acelerado en la matriz energética y nosotros desde el Ssena no podemos ser inferiores a no proporcionar el talento humano que necesitan esas industrias crecientes de energías renovables no convencionales que se están desarrollando en el país”, afirmó Estrada Molina.