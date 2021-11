El Sena de Córdoba puso en marcha el nuevo sistema solar fotovoltaico del Centro del Comercio, Industria y Turismo, el cual consta de 82 paneles solares que se instalaron en 215 metros cuadrados sobre la cubierta de la Agencia Pública de Empleo y el Centro de Desarrollo Empresarial de Córdoba.

El director administrativo y financiero de la entidad, Wilson Javier Rojas Moreno, indicó que generarán energía renovable para el funcionamiento de ambientes de formación y el área administrativa.

Con relación a la inversión de este sistema solar fotovoltaico, sostuvo que fue de $233.961.659 y evitará la emisión anual de gases de efecto invernadero de 18,81 toneladas de gas carbónico.

“Venimos trabajando varias estrategias desde el punto de vista ambiental. El Sena es sostenible, no solamente queremos combatir el cambio climático, sino que nosotros seamos líderes en temas de gestión ambiental y en ciencia energética. Además, para agosto de 2022, la meta es que por lo menos el 15 % de las fuentes que se usen deben ser renovables no convencionales, y en particular, con energía solar fotovoltaica. Este año estaremos terminando alrededor del 11 %.", precisó rojas.