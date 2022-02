Denunció que el hecho ocurrió en la noche del miércoles 16 de febrero, en su municipio natal, Cereté, e insistió en que la política debe hacerse con ideas y no con ataques de ese tipo.

"Siento mucho que las campañas se vuelvan eso, que se vuelvan ataques, eso no puede pasar en la política", aseguró David Barguil, del Partido Conservador, aduciendo que la acción fue realizada por algunos de los simpatizantes de su contrincante Gustavo Petro.

Explicaron que al interior del automotor iba el conductor Gustavo Chávez, quien asegura que luego de que los individuos tiraron la piedra y rompieron el vidrio panorámico, procedieron a insultarlo a él y a su compañero, quien habría resultado herido. “El copiloto Sneider tuvo que acudir a urgencias donde le extrajeron un pedazo de vidrio incrustado en el ojo”, señala el comunicado.

Aportaron a las autoridades unas fotografías en las que se evidencia el vidrio roto, pero no tienen pruebas con las cuales puedan identificar a los agresores.

“La violencia no es el camino. Petro debería rechazar actos como estos, aunque seguramente no lo hará. Ya me comuniqué con don Gustavo, el conductor, y Sneider y los estamos apoyando en los perjuicios que sufrieron”, manifestó Barguil.

Cabe anotar, que en los últimos días Barguil ha venido haciendo duras críticas a la candidatura de Petro. "Nunca tomé las armas, nunca fui amnistiado por delitos, nunca he matado ni secuestrado, le cumplí a los ciudadanos desde el Congreso y voy a cambiar a Colombia", señala en una de las publicidades que circula en redes.