¿Por qué está libre acosador sexual de mujer en baño de centro comercial?

El 'indriver' Guillermo Alberto Benítez Machado, señalado presuntamente de acoso sexual en el baño público del Centro Comercial Alamedas, de Montería, fue dejado en libertad por parte de las autoridades, teniendo en cuenta que no fue capturado en flagrancia.

Pese a que el hombre intentó salir corriendo, fue retenido por varios mototaxistas que se encontraron en el ligar y fue entregado a las autoridades, quienes adelantaron el proceso de rigor, pero no pudo ser procesado por las razones antes expuestas.

El Centro comercial también pidió a la población "evitar difundir cualquier información imprecisa y no comprobada sobre este hecho, a fin de no entorpecer el proceso de investigación y no vulnerar los derechos de las personas involucradas".

La primera en reaccionar ante esta fue la denunciante, quien dijo que no ha sentido el respaldo del centro comercial y que por el contrario, es necesario denunciar este tipo de hechos para que no se repitan, especialmente porque el mismo hombre hubiera cometido el mismo acto en varios establecimientos comerciales de Montería.