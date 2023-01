La Policía no descarta que hubieran intentado raptar a Valentina Camaño, la niña de 3 años que desapareció en zona rural del municipio de Sahagún el pasado martes y que fue encontrada con vida en un matorral, a dos kilómetros de la finca donde trabaja su padre.

"Mi corazón me decía que estaba viva"

El padre de Valentina, Luis Camaño, agradeció a Dios y a las autoridades porque encontraron a su hija sana y salva, quien dijo que había desaparecido como por arte de magia. Lea: En Sahagún: intensifican búsqueda de niña de tres años desaparecida

"Mi corazón me decía que Valentina estaba viva. Dios me hablaba y me decía que mi hija iba a aparecer", decía el padre, con lágrimas en los ojos, quien narró que él había salido con otro de sus hijos, de cinco años, hasta el casco urbano, con el fin de comprar las listas del colegio.

Cuando estaba en la cabecera municipal, recibió una llamada de su esposa en la que le señalaba que Valentina no se encontraba en la casa y que la estaban buscando y no aparecía.

Fue entonces cuando alertaron a las autoridades y se inició la búsqueda inicial por la zona aledaña y luego se extendió a los municipios vecinos, hasta este jueves en que fue ubicada en un matorral de difícil acceso.