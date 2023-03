Plantón por deficiente prestación de salud a policías en Córdoba

Los policías de Córdoba, pensionados y activos, no están satisfechos con el servicio de salud que les están prestando en el área de sanidad de la institución, pues no hay contratos con las diferentes especialidades médicas y la entrega de medicamentos se hace de forma tardía.

Esa fue la razón expuesta por el veedor, Daniel Gaviria, quien ha liderado dos plantones en los últimos días, con el fin de protestar de manera pacífica ante lo que está ocurriendo y llamar la atención para que se tomen los correctivos.

"Pasan los días y siguen los pacientes solicitando atención sin que les solucionen sus problemas de salud", indicó el veedor, señalando que tampoco han recibido buen trato por parte de los policías que se encargan de la atención.

Se refirió al caso del patrullero Edgar Andrés Mora Simanca, quien necesita ser traslado a una clínica en donde puedan tratar su patología, en Barranquilla o Bogotá, pero han dilatado el proceso, poniendo en riesgo la vida del uniformado.

El representante de la veeduría ciudadana insistió en que la excusa de siempre es que no hay plata para los contratos. "Acá en Córdoba nos quitaron el 79 % del presupuesto, no hay medicamentos, no hay servicios de medicina general, ni especialistas y tampoco hacen remisiones. Lo más grave de todo es que la directora de sanidad no quiere hablar con los veedores y mucho menos con los jubilados", puntualizó el vocero de la veeduría.