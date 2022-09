"Me pidieron 100 mil pesos para agilizar entrega del cadáver de mi niño"

"En medio del dolor y el desespero que uno tiene en ese momento y se me acercó un hombre y me dijo que todo estaba listo, pero que si quería que me entregaran rápido el cuerpo de mi hijo, a quien le estaban haciendo la necropsia, debía pagar 100 mil pesos", denunció la mujer, señalando que pondrá la situación en conocimiento de las autoridades. Lea: "Mi hijo de 4 años llegó al hospital, lo inyectaron y se murió"

"Eso me llenó de dudas porque si dentro de Medicina Legal hay gente pidiendo plata a uno que es pobre, cuánto no pedirán por cambiar los resultados de las pruebas", dijo la mujer de 20 años, reconociendo que desconoce si la persona que se le acercó forma parte de la entidad o si se trata de un estafador.

Pese a que el coordinador médico de la ESE Vidasinú, Marco Támara, indicó que se habían adelantado los procesos de manera correcta, se hicieron exámenes de laboratorio y se le aplicó el medicamento Ondansetrón para las náuseas, que no requería pruebas, los familiares insisten en que hubo errores.

"Él es consciente que el niño no estaba mal y la historia clínica que nos entrega es manipulada, me la dan una hora después, él es consciente que ahí lo mataron. Cómo va a decir él que la ciencia falla", expresó la atribulada madre.

También hizo un llamado a la comunidad monteriana para que la acompañe a una velatón, que se llevará a cabo este domingo 18 de septiembre para pedir justicia.

"Hago esto porque quiero justicia, quiero alzar mi voz por mi hijo. Él no merecía un mal procedimiento por parte de esa entidad. Con el alma destrozada les pido que me colaboren y me puedan ayudar porque no vamos a descansar hasta que se esclarezca todo", dijo finalmente.