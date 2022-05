En su travesía descubren que Santiago Nasar, el personaje de la novela Crónica de una muerte anunciada, se llamaba Cayetano Gentile, que Ángela Vicario respondía al nombre de Margarita Chica Salas y que sus hermanos, en realidad no eran gemelos.

May 25 - 11:51

May 25 - 11:54

May 25 - 12:49

Desde este miércoles Baloto no recibirá pagos del servicio de energía

Desde este miércoles Baloto no recibirá pagos del servicio de energía

De esa tierra se marchó con su herencia: una vaca y una novilla, que vendió para sostenerse en la fría capital, ciudad a la que llegó a estudiar Artes Escénicas. "Eso me alcanzaba para mes y medio, así que si no conseguía trabajo, me tocaba devolverme. Por fortuna lo conseguí", señala evocando los recuerdos que lo llevaron a convertirse en un actor de la televisión nacional.

Trabajó como actor en la televisión nacional, en la que ha hecho destacados papeles, como el papá de Diomedes Díaz, pero desde hace 15 años decidió convertirse en guionista, productor y director. "Eso me daba la oportunidad de tener una mirada más personal de lo que quería"., reiteró.

Otro factor importante que se conjuga en el documental es la música. En el mismo Aglaé Caraballo, la Reina del Porro, interpreta los temas Mojana, de Estercita Forero, y Alma sincelejana, de Jorge Martínez Paternina, los cuales enmarcan el recorrido del documental con un tinte mágico, rindiendo homenaje a una región llena de recuerdos.

Esta es su segunda producción, pero anuncia que vienen más. "Ahora estoy preparando "Esto se calentó", una apuesta por el cambio climático", señala con orgullo, pues su meta está en dedicarse a hacer producciones que tengan que ver con la parte ambiental.

Esa historia se desarrolla en San Antero, zona costanera de Córdoba, cuando un locutor de radio advierte a la comunidad que se acerca un iceberg. Aunque se trataba de una estrategia para sacar a la emisora de la crisis, pasan miles de aventuras al mejor estilo de La guerra de los mundos de Orson Welles.

Para este actor cordobés, que desde hace muchos años vive en Bogotá, los lugares y personajes del Caribe siempre seguirán siendo el motivo primario de su inspiración.