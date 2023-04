"Lo que hace Afinia es una canallada": alcalde de Montería

Una dura reacción tuvo el alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia, ante el gerente de Afinia, Javier Lastra Fuscaldo, quien aseguró que los elevados costos de la energía en Montería son un tema de percepción y alto consumo de los usuarios.

“Entre líneas sugieren que la solución es que toda una ciudad aguante calor para que disminuya el costo de la energía, eso es una canallada”, precisó el mandatario, quien solicitó al ministerio de Energía que actúe para evitar que siga el atropello. Sugiero leer: Solicitan medidas excepcionales para la Cámara de Comercio de Montería

El mandatario, manifestó su indignación y de manera directa le expresó a Lastra Fuscaldo que las elevadas tarifas no son cuestión de percepción. “Se trata de sentido común y responsabilidad social, la que han demostrado no tener. Sus declaraciones son una falta de respeto con los monterianos, que no toleramos. Afinia sigue demostrando su indolencia”, puntualizó.