El obispo de Montería, monseñor Ramón Alberto Rolón, anunció que delegados de la iglesia católica están buscando acercamientos con la familia de la menor de 13 años, presuntamente violada por el sacerdote Carlos José Carvajal Galvis, párroco de San Bernardo del Viento, zona costanera del departamento de Córdoba.

El alto jerarca dijo que desde el sábado anterior, cuando se enteró del hecho, se inició un proceso de investigación interna y lo primero que hizo fue marcar al celular del sacerdote, pero este no le contesta el teléfono y tampoco conocen su paradero.

Lea aquí: Diócesis de Montería apartó del ejercicio a cura sindicado de abuso sexual

"Rechazamos totalmente lo que hizo el padre, si lo hizo de esa manera, como se presenta. Es una niña de 13 años, se sabe que es una violación. Es un delito y lo reconocemos”, indicó monseñor Rolón.

Confirmó además que nunca había recibido una queja formal por parte de la comunidad en torno a un comportamiento inadecuado por parte del sacerdote de la Iglesia La Inmaculada de la localidad.

Lea aquí: Ordenan capturar a cura sindicado de violar a menor de 13 años

"Era un sacerdote de lo normal, no tenía otras cosas que podamos decir. No había tenido quejas. Que me hubieran dicho a mí, no. No sé a otras personas. No me habían llegado cuentos. Sé que de pronto los hay, que ahora están abriéndose, pero en este momento yo no los conozco”, sostuvo el obispo.

Con relación a la versión que ha circulado en el municipio, en el sentido que el sacerdote habría obligado a la niña a practicarse un aborto, dijo que no tolerarán ese tipo de circunstancias. El don de la vida es de Dios. La consternación es mayor al saber que fue de esa manera. Hay un sentimiento de rechazo al saber que uno de los miembros de la comunidad diocesana sacerdotal cometió ese hecho contra esa niña, que está sufriendo, como está sufriendo su familia”, puntualizó.