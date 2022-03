Cuando Edilson Vergara Suárez, un cordobés, egresado de la Licenciatura en Educación Artística de la Universidad de Córdoba, decidió irse a estudiar a Rusia, jamás imaginó que le tocaría vivir en medio de la incertidumbre, ante la amenaza de guerra con Ucrania.

Aún no ha sentido los efectos del conflicto, pero su familia en Colombia no tiene paz. Todos los días se comunican, con el fin de garantizar que se encuentre bien y, por fortuna, la conectividad y tecnología, permiten esos encuentros permanentes.

Terminó sus estudios en el año 2008 y se fue a ese país hace dos años y medio, con el fin de continuar sus estudios. Vive al sur, muy lejos del lugar del conflicto, a 500 kilómetros, aproximadamente, del sitio más cercano de la guerra, explica en diálogo telefónico con la Oficina de Comunicaciones de la Universidad de Córdoba.

“Hablo mucho con mi familia, ellos están temerosos porque se imaginan posibles ataques contra Rusia, pero aquí todo funciona con normalidad, los días son comunes y corrientes", dice para enviar un parte de tranquilidad.

Se refirió además al aspecto financiero, indicando que tampoco ha sido mucha la afectación y que sigue trabajando de manera normal, aunque advierte que de alguna manera, sus familiares contribuyen a ayudarlo con el sustento en casos extremos.

En su relato deja entrever que está 'atrapado’, pero solo por las ganas de seguir con su segundo estudio posgradual, después de haber culminado con éxito su maestría en Música.

La cualificación que adelanta actualmente es más avanzada que la maestría, pero un poco menos que un doctorado, señala, agregando que tiene permiso de residencia, con el cual sigue trabajando y estudiando en Rusia, junto a su otro compañero: el clarinete que aprendió a tocar en la banda San Antonio de Momil, su tierra natal y dónde nació el primer proyecto de vida: ser licenciado de la Universidad de Córdoba.

“Últimamente han estado muy presentes en mi pensamiento, mi pueblo, mi país, la región Caribe, el porro. Me han estado preguntando a menudo que cómo estoy, pero hasta el momento mi vida transcurre con normalidad", dijo, enviando un mensaje de optimismo para que los jóvenes no desfallezcan en sus sueños internacionales.

A su regreso del Instituto Estatal de Cultura de Krasnodar, el docente Edilson llegó a Rusia para julio del 2019 y en todo este tiempo, asegura, ha recibido buen trato, pese a que se enfrenta a una cultura totalmente distinta.

Advierte que en cualquier nación se encontrará gente con actitud colaborativa como la de los colombianos. "Recién llegué, aún sin datos móviles, me perdí al bajarme del tranvía, pero el portero de un edificio me prestó toda su solidaridad y hasta me pidió un taxi por Internet”, cuenta el clarinetista de Momil.

Este colombiano está convencido de su necesidad de regresar a Colombia, de visitar a su familia, respirar el aire puro de la Ciénaga Grande y recorrer el campus donde se formó, pero solo por una corta temporada, pues su sueño sigue edificado en Rusia, ejerciendo sus dos posgrados, enseñando clarinete y ejecutando la música de su país y de su Caribe.