En zona rural de Montería creían tener una virosis y el 55 % resultó con COVID

De un momento a otro, varios miembros de la comunidad empezaron con los malestares propios de la gripa, pero ni aún así no sintieron preocupación alguna. Creían que se trataba de una simple virosis, de esas que llegan con las lluvias.

Los habitantes del corregimiento de San Anterito, zona rural de Montería, creían estar libres de COVID. Habían seguido su vida normal, los niños jugaban en el parque, la comunidad se reunía en los expendios de cervezas, se visitaban unos a otros y no sentían temor, pues creían que el virus no les había llegado.

La cosa empezó a complicarse cuando cuatro de los moradores de ese corregimiento, ubicado a 20 minutos de la cabecera municipal, murieron con síntoma sospechoso. De inmediato se prendieron las alarmas y con la jornada de tamizaje que realizó la Alcaldía de Montería, se logró establecer que el 55 por ciento de los pobladores a los que se les hizo la prueba rápida para la detección del coronavirus, salieron positivos.

“La mayoría de las personas tuvieron síntomas leves que asociaron a una virosis. Insistimos en la consulta oportuna, el coronavirus no es juego”, afirmó el alcalde Carlos Ordosgoitia Sanin, quien se sumó a la jornada para hacer pedagogía casa a casa.

Por su parte, Darwin David González, edil del corregimiento, destacó la jornada y expresó su preocupación por el comportamiento de la gente. “Muy agradecidos con esto porque lo estamos necesitando, en la comunidad muchas personas hemos venido presentando síntomas”. Aseguró que “lo común acá en la comunidad es que dicen que es una virosis, la gente no quiere aceptar que el COVID existe y no quieren hacerse las pruebas”.

Manifestó que han habido varios fallecimientos de varias personas, que no se ha confirmado que sea por COVID-19, “pero que sí presentaron unos síntomas”, aseveró el edil.

El líder de la comunidad indicó que en San Anterito las medidas no se cumplen, “no hay distanciamiento, el vecino visita al otro vecino, la gente se sienta en las calles, incluso hay venta de licor, no sabemos por que pero en la comunidad no están cumpliendo con las medidas”, expresó.

El alcalde insistió en que el comportamiento ciudadano marca el rumbo de la pandemia. “Es necesario acatar las medidas que adoptamos desde la Alcaldía dd Montería para limitar la propagación del coronavirus y bajar la tasa de contagio. El compromiso es de todos”, expresó.

También en Los Garzones

La jornada de atención también llegó al corregimiento Los Garzones, donde el porcentaje de positividad en las pruebas rápidas fue del 44%, lo que indica que pueden haber muchos más contagiados en la zona, asintomáticos, que pueden estar transmitiendo el virus.

“Es allí donde cobra importancia el seguir medidas de autocuidado. Muy importante que los jóvenes de este sector cumplan las medidas, ellos pueden estar llevando el virus a sus casas al permanecer en la calle o jugando en el parque, como lo ha denunciado la comunidad”, concluyó el mandatario.

Hay que indicar que en Montería se registran 4.113 casos de los 6.445 que hay en el departamento de Córdoba. De esa cifra 709 personas han muerto, siendo la capital con mayor número de víctimas.