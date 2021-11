Desde hace 20 años, en el barrio Rancho Grande, en la margen izquierda de Montería, Ruth Cruz Villarraga empezó una labor social por los más necesitados, que la hizo merecedora de ostentar el título de Mujer Cafam Córdoba.

La madre apasionada de cuatro hijos, que ha mostrado su resiliencia y poder de superación, con su perseverancia, amor al trabajo y servicio a los demás, representará ahora a Córdoba en el 33 evento nacional, donde mostrará todo lo que hace a través del proyecto "Yo no desperdicio", en marzo de 2022.

El jurado, que estuvo conformado por los empresarios Jaiver Hernández Estrada, Armando Cabarcas Viellard y Luis Carlos Ramírez Mejía, destacó el trabajo que se realiza en pro de la prevención del hambre y del desperdicio de alimentos que, además, coadyuva a la prevención de la violencia en la niñez, adolescencia, mujer, peores violencias y superación de la pobreza.

De igual manera, señalaron que el proyecto apunta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, mostrando a una Montería que visiona y que, desde el sector privado, público e independientes, también se construyen sinergias para lograr ser la ciudad que todos queremos.

"Yo no desperdicio es un programa que amo, me apasiona, por el cual le doy gracias a Dios por inspirarme a crearlo, porque ha tenido un gran impacto social que no esperé, como lo que vivimos en pandemia por el COVID-19. Contribuimos con la donación de alimentos a miles de familias, no solo de Montería, sino del departamento de Córdoba, con el apoyo institucional, donde además capacitamos en programas educativos y ambientales, que ayudan al aprovechamiento de residuos sólidos, orgánicos e inorgánicos”, explicó la elegida Mujer Cafam.

Sostuvo además que funciona con el apoyo de los mayoristas, minoristas del Mercadito del Sur de Montería, cultivadores y empresas aliadas, que donan alimentos para que, a través de la Fundación Un Granito de Arena por Colombia ONG, cuya representante legal es ella, los entreguen y hagan llegar a quienes lo necesitan.

A la fecha, más de 60 mil familias se han beneficiado del programa, que también cuenta con el acompañamiento de la Policía y el Ejército Nacional para garantizar que se minimice el hambre en los sectores más vulnerables de la ciudad.

“Lo más importante es la pasión con las que hacemos las cosas y la satisfacción con la que servimos a los demás. Este programa y todas las labores sociales que he emprendido han tenido mucha perseverancia y una buena dosis de solidaridad. Aquí todos sumamos, todos somos importantes, porque el hambre discrimina y marchita al ser humano, el hambre no espera, es de todos los días y por ella, también se originan las peores violencias", aseguró.