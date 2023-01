“Dios me decía: tu hija va a aparecer": padre de Valentina

Se devolvió tan rápido como pudo y de inmediato empezó la búsqueda, con un grupo de familiares y vecinos. "Nadie daba razón, nadie había visto a Valentina y eso me llenó de angustia", dijo con lágrimas en los ojos. Lea también: Encuentran en un matorral a niña de 3 años desaparecida en Sahagún

"Dios me decía: tu hija va a aparecer", expresó Camaño, quien indicó que su corazón le decía que ella estaba bien y que la iban a encontrar con vida. Lea: Policía no descarta que hubieran intentado raptar a Valentina

Aunque aún no hay información oficial en torno a lo que hubiera podido ocurrir, las autoridades creen que Valentina no pudo llegar a ese lugar por sus propios medios. "No descartamos que hubiera un intento de rapto", precisó el comandante de Policía de Córdoba, coronel Jhon Fredy Sáenz.

Tampoco hay una versión oficial por parte de Medicina Legal, pero a los padres de la niña les indicaron que no tenía signos de violencia y que no había sido abusada sexualmente. Ellos creen firmemente que a su pequeña no le ocurrió nada de eso.

El primer encuentro fue en el hospital San Juan de Sahagún donde le adelantaron la valoración médica, pues presentaba signos de deshidratación. Ahora se preparan para volver de nuevo a casa y seguir prodigándose el amor que caracteriza a su familia.