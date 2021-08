El concejal de Montería José David Wberth, más conocido como El Paleta, fue denunciado por vecinos del barrio Tacasuán por protagonizar un escándalo y agredir a una de las habitantes del sector.

El hecho ocurrió en la madrugada de este lunes, cuando al miembro de la Corporación le solicitaron que dejara el escándalo, aduciendo que el lunes era día laboral y que no los dejaba dormir con el escándalo y la música a todo volumen.

La hija de unos de los vecinos, Mirna Isabel Pérez, empezó a grabarlo con su celular, con el fin de hacer la denuncia en redes sociales y fue en ese momento, según registran los videos, que Wberth saltó la reja, le arrancó el celular a la mujer y lo lanzó contra una pared, causándole daños al equipo.

Además de eso, no escatimó la mínima palabra, de grueso calibre, para ofender y gritar a la familia que le había pedido guardar la compostura y hasta llegó a amenazar a Mirna, diciendo que la iba a hacer echar del trabajo, indicando que tenía influencias en la Universidad de Córdoba, donde ella labora.

Miembros de la Policía Metropolitana llegaron hasta el lugar de los hechos, con el fin de controlar el escándalo, que según los denunciantes es reiterativo por parte del concejal.

Ante esa situación, el Concejo de Montería emitió un comunicado en el cual advierten que le darán trámite a las investigaciones de carácter disciplinario, tal y como lo establece la ley, en razón al comportamiento de los cabildantes.

El presidente de la Corporación, Leonel Márquez, dijo que no han recibido ninguna queja formal y que están dispuestos a escuchar los cargos y los descargos.

Por su parte, la Policía Metropolitana confirmó que efectivamente, a las 05:15 de la mañana el cuadrante del CAI Cantaclaro fue alertado por el Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad y al llegar al lugar les dijeron lo que estaba ocurriendo.

Indican además que el cuadrante trató de tomar contacto con el ciudadano, teniendo en cuenta que al momento de llegar no se evidenció flagrancia en la comisión de un comportamiento contrario a la convivencia o un delito, pero no fue posible debido a que este se encerró en su residencia y no atendió el llamado de los uniformados.

"Es oportuno aclarar que esta persona ha sido objeto de medidas establecidas en la ley 1801 de 2016, por comportamientos contrarios a la convivencia en donde se ha hecho un proceso de mediación con los vecinos en ese sector", confirmó la Policía, corroborando lo que dicen los habitantes del barrio Tacasuán.