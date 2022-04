Cuatro personas fueron capturadas por la Policía y puestas a disposición de la Fiscalía, tras los disturbios que generaron varios encapuchados de la institución.

La información fue confirmada por el alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia, quien señaló que la fuerza pública los señala de estar participando en los disturbios, que generaron caos en la movilidad, pues bloquearon la vía que de Montería conduce a Cereté.

El mandatario señaló que del grupo forma parte uno de los estudiantes conocido como los encapuchados, que tenía el rostro cubierto y estaba lanzando piedras sobre los vehículos que quedaron represados en el lugar.

"Hicimos presencia con gestores de convivencia, Personería y Policía porque los encapuchados estaban poniendo en riesgo a los conductores tirando artefactos contundentes, resguardándose en la universidad", señaló Ordosgoitia, quien indicó que no se permitirán nuevos disturbios en el lugar.

Hasta el momento no están claras cuáles fueron las motivaciones de los encapuchados para adelantar la protesta. Inicialmente se indicó que sería porque las directivas habrían prohibido las ventas de comestibles por parte de los estudiantes, otros señalan que porque no hay suficientes tiquetes de almuerzos subsidiados para los más pobres y otros advierten que aún no está funcionando el descuento en el sistema de transporte público.

Hasta el momento, el rector de Unicórdoba, Jairo Torres, no ha hecho un pronunciamiento oficial en torno a la protesta, en la que se hizo necesaria la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios, con el fin de frenar el desorden y evitar que resultaran personas lesionadas.

En el hecho, las tanquetas arrojaron agua y gases lacrimógenos con el fin de contener el desorden y de manera extraoficial, se estableció que un estudiante habría resultado herido en el enfrentamiento con las autoridades.