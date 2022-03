La Contraloría General de la Nación abrió un nuevo proceso de responsabilidad fiscal contra Alejandro Lyons Muskus, exgobernador de Córdoba, esta vez por no impedir la pérdida de 1.985 millones de pesos, destinados a la compra de carneros para mitigar los efectos del Tratado de Libre Comercio.

Se refieren al contrato celebrado entre la Gobernación de Córdoba, la Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal y la Corporación de Tecnologías Sostenibles, el cual consistía en la reproducción y cría de 6.000 carneros para su exportación, por un valor de 17.300 millones de pesos, financiado con recursos de regalías.

“Por el cargo que ostentaba, estaba en la obligación de ejercer las actuaciones necesarias para impedir la pérdida de recursos, y ya que se avaló la subcontratación realizada por el cooperante Conif, con Ceniaagroecológico, debía ejercer el control correspondiente para garantizar el cumplimiento del contrato, al no hacerlo, incumplió las funciones que como ordenador del gasto y primera autoridad del municipio tenía a su cargo”, señala el auto del organismo de control.

Hay que indicar que este contrato fue suspendido durante el mandato de su sucesor, Edwin Besaile, teniendo en cuenta los resultados de una investigación en la que se precisaba que no se habían visto los cruces genéticos para mejorar la raza y porque de los carneros no habrían sido entregados en su totalidad o por lo menos no existen actas de entrega formal.

Como se recordará, Lyons, quien se encuentra en Estados Unidos, vinculado al escándalo del Cartel de la Toga, desde agosto de 2021 está en proceso de extradición a Colombia, pero aun no se ha dado, pese a que debe responder por varios hechos de corrupción.