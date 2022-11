En esa ciudad conoció a un hombre que deslumbró su inocencia. Resultó embarazada, situación que la obligó a suspender sus estudios. Empezó un nuevo calvario, que hizo aún más fuerte su coraza, pero también empezó a rodar con un hijo en brazos, a quien su padre le había pedido que abortara o que entregara en adopción, pero por quien luchó hasta convertirlo en el profesional que es hoy.

Ella es Alexandra Flórez Cantero, una administradora de empresas, con especialización y maestría, quien se desempeña como asesora de asuntos religiosos de la Gobernación de Córdoba, la mujer de sonrisa plácida, de temple, de palabras bonitas, de buen gusto y, sobre todo, la mujer de profunda fe.

Planeó su muerte

Nadie creería que ella hubiera sido capaz de planear su muerte. “El Viernes Santo de este 2022 decidí acabar con mi vida. Hubo un punto de quiebre que me hizo pensar que no valía la pena seguir en este mundo terrenal. Me sentía sola y afloraron en mí todos esos maltratos sicológicos que me hizo el papá de mi hijo, durante muchos años y la depresión postparto que tuve y a la cual jamás le presté la atención merecida”.

Ese día se arrodilló en el apartamento en el que reside, en el norte de la capital cordobesa, y le dijo a Dios que se quería ir con él y además le pidió una señal divina.