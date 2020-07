Cierran medio en Sahagún por amenazas y presiones

A raíz de esa publicación recibió una andanada de críticas, a través de redes sociales, desde perfiles falsos y también de funcionarios de la administración municipal, quienes lo increparon por atreverse a preguntar por el contrato señalado, pues hizo la respectiva indagación en el titular de la cartera educativa, aduciendo que nunca le contestó.

“Luego de eso empezaron a amenazarnos y a atemorizarnos por nuestro trabajo periodístico. Recibí una llamada de una persona que se reía y me advertía que iba a morir por estar investigando esos temas”, puntualizó el director del medio.

Insistió en que mejor decidió cerrar el medio, pues no hay garantías para adelantar su labor y tampoco ha recibido una respuesta efectiva por parte del alcalde de Sahagún, quien es la primera autoridad y debe garantizar su seguridad.

“Ha sido muy difícil crear este sueño, continuarlo y batallarlo y en estos momentos de COVID seguíamos trabajando porque queríamos hacer las cosas bien, pero en estos días de reflexión, he pensado que no concibo seguir ejerciendo un trabajo coaccionado por lo que pueda o no pueda decir. No somos un medio de oposición, ni de ataque, decimos lo bueno y lo malo, pero en Sahagún el que opina diferente recibe ataques”, puntualizó Gil.

El hecho fue notificado a la Fundación para la Libertad de Prensa, Flip, con el fin de documentarlo y tomar las medidas pertinentes en aras de garantizar la seguridad y el libre ejercicio del periodismo.