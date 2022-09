Amenazan de muerte a operarios de Afinia en Córdoba

Serias amenazas de muerte han sufrido en los últimos días los trabajadores de la empresa Afinia en el departamento de Córdoba, especialmente en los municipios del sur, donde han reclamado el alza desmesurada en el cobro de las tarifas.

La denuncia la hizo Guillermo Rendón Tejada, presidente del Sindicato de Trabajadores del Sector Eléctrico en Córdoba, quien sostuvo que las agresiones y advertencias provienen de grupos armados ilegales y de algunos usuarios molestos por el aumento en el recibido de energía.

"Los trabajadores no somos responsables del alza en las tarifas y mucho menos que no se hayan hecho las inversiones necesarias para garantizar la estabilidad en el servicio", precisó, señalando que hay zonas donde no pueden entrar, especialmente en el alto San Jorge, porque les advirtieron que si lo hacen, ponen en peligro sus vidas.

Se refirió a varios incidentes, entre ellos la quema de dos vehículos en los municipios de Ayapel y Puerto Libertador, luego de pedirle a los trabajadores que descendieran del mismo y tras advertirles que es una represalia por las altas tarifas.