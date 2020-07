Córdoba tiene el indicador de mortalidad por COVID-19 más alto del país

El departamento de Córdoba alcanzó el 10,62 por ciento de mortalidad por COVID-19, el indicador más alto de Colombia, toda vez que de los 1.752 casos confirmados, hay un total de 176 muertes asociadas a la pandemia. También puede leer: 118 profesionales de la salud tienen COVID-19 en Montería

La información fue confirmada por el gobernador Orlando Benítez, quien sostuvo que esa cifra se obtiene de dividir el número de muertes entre el número de casos positivos. Sin embargo, podría haber más positivos si las Empresas Promotoras de Salud incrementaran la toma de muestras.

“Las EPS no están cumpliendo y no están diagnosticando los casos de manera temprana”, indicó el mandatario seccional, aduciendo que no se ha realizado la búsqueda activa que les compete y no están brindando la atención oportuna.

Explicó que el 74 por ciento de la población cordobesa, es decir un millón 800 mil habitantes, pertenece al régimen subsidiado y de esa cifra solo le han hecho pruebas a 9.300 personas, lo cual equivale al 0,005 por ciento.