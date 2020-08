La comunidad debe extremar las medidas de autocuidado con la apertura de varios sectores de la economía, pues podría venirse una segunda ola de infectados, aunque con consecuencias menos graves que las recientes.

La afirmación la hizo el director del Instituto de Investigaciones Biológicas del Trópico de la Universidad de Córdoba, Salim Mattar, quien aseguiró que la pandemia no ha terminado y que por ello no se puede bajar la guardia.

“Lo que alcanzamos a percibir en el instituto es que efectivamente estamos alcanzando un momento epidemiológico en el que empiezan a descender los casos y eso hace pensar que vamos a pasar un diciembre con un mejor panorama, pero no podemos decir que se acabó la pandemia, la pandemia continuará y solo acabará cuando nos hayamos vacunado todos en Córdoba y en Colombia”, explicó el doctor en Microbiología.

Sostuvo que el peligro de una segunda ola puede venir desde el primero de septiembre, cuando los ciudadanos se relajen y consideren que ya pasó todo, pero insiste en que de presentarse una segunda ola en el Caribe colombiano, posiblemente sería menos letal que la primera.

Dentro de las razones para disminuir la letalidad citó que el personal médico ya sabe cómo manejar el virus, también por la inmunidad que lo haría menos agresivo y además, sería menor la población enferma que llegaría a los hospitales.

Se refirió además al retorno de los colegios y universidades, señalando que esa no sería una buena decisión. “Vamos a ver cómo se comporta el virus en la población de aquí a diciembre, me atrevería a decir que no se pueden abrir los colegios, porque los últimos reportes han confirmado que si bien los niños no se enferman tan gravemente, son altamente portadores, diseminadores del virus, entonces al regresar a la casa podrían infectar a los padres, a los hermanos mayores, lo que podría devenir en una segunda ola, hay que esperar un panorama epidemiológico más claro”, anotó Mattar Velilla.

Por su parte, el médico Álvaro Faccini Martínez, doctor en Enfermedades Infecciosas y magíster en Ciencias Biológicas, es posible que en en Colombia, pudieran presentarse también rebrotes de un síndrome grave con necesidad de ingreso a cuidados intensivos, en pacientes adolescentes que habían contraído el nuevo coronavirus, como ha ocurrido en algunos países de Europa, en Estados Unidos, Brasil y Chile.