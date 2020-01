Contraloría revela posible sobrecostos en dotación de comedores escolares en Toluviejo

La Contraloría General de la República (CGR) reveló un caso de sobrecostos en contrato de dotación de elementos de menaje para los comedores escolares de las instituciones educativas oficiales del municipio de Toluviejo, luego de una auditoría en donde encontró hallazgos fiscales por un total de $754 millones.

La auditoría del cumplimiento a los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), vigencia 2018 reveló 19 hallazgos administrativos , de los cuales 8 tienen incidencia fiscal, 16 presunta connotación disciplinaria y uno de otra connotación (el cual será remitido a la Contraloría General del Departamento de Sucre).

El organismo de control verificó, además, que algunos de los elementos de menaje adquiridos, como neveras y congeladores, no ha sido utilizados y en algunos casos ni siquiera se han desempacado, lo que indica que los estudios previos a la contratación no fueron serios y completos, puesto que se realizaron adquisiciones que no eran necesarias.

La CGR realizó un análisis de precios de los elementos comprados por el municipio en este contrato, cotizando los mismos, y encontró que existen evidentes sobreprecios en mucho de ellos.

Según la Auditoría, hay un elevado sobreprecio en una nevera de 430 litros marca Haceb. De acuerdo a cotizaciones que realizó el equipo auditor de la Contraloría, en un almacén vale $1.417.059 y en otro $1.637.900, y en la propuesta ganadora tiene un valor de $2.435.000, es decir el precio de más pasa de $1 millón.

Se compraron 16 neveras de este tipo por $38.960.000, cuando el valor real a pagar debió haber rondado la suma de $22.672.000. De esta manera, se tiene un sobreprecio de $16.287.056.

Este contrato, por un poco más de $249 millones fue suscrito por la administración municipal en 2018 con la Papelería y Tipografía La Bendición Ltda, de Sincelejo.

El valor citado fue financiado con recursos de Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD), SGP Educación e Hidrocarburos.

La Contraloría inspeccionó seis instituciones educativas y sus sedes y no hubo una sola que no tuviera elementos sin utilizar y neveras y congeladores sin desempacar desde el año 2018:

El sobreprecio en los elementos comprados y entregados produce un detrimento patrimonial por más de $49 millones ($49.276.216) y no solo configura un presunto hallazgo con incidencia fiscal sino también de carácter disciplinario.

Otros hallazgos detectados

Otro hallazgo de esta actuación especial es la construcción de aulas escolares que nunca fueron ocupadas, ya que no hay estudiantes que tomen clases allí, y se están utilizando como bodegas.