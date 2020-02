Concejo de Barranquilla nombra a Personera Distrital por un período de tres meses

El Concejo de Barranquilla eligió este jueves, por 19 votos a favor y 2 en contra, a Angélica María Ávila Goldfarb, como encargada de la Personería del Distrito por un periodo de tres meses, cuando se espera se escoja a la persona que se escogerá en propiedad.

“Recibo este nombramiento con mucho agradecimiento por el apoyo y sobre todo con mucho amor, porque esta es una institución a la que quiero mucho, tengo muchos años aquí y con el deseo de seguir trabajando para que la Personería de Barranquilla siga desempeñando la buena labor que ha venido desarrollando en los últimos años”, dijo Angélica María Ávila Goldfarb.

Sobre los concejales que estuvieron en contra de su nombramiento, Ávila Goldfarb, manifestó que “de pronto a ellos les faltó estudiar un poquito más la Ley, porque ya mi posgrado fue culminado; mi diploma está en tramité, ya que me tomé grado en el diciembre en 2019 y estoy a la espera de que me entreguen el diploma. Pero además de eso, yo tengo 12 años de experiencia en Personería y la Ley dice que cuando no se cumple con el requisito de estudio, se harán unas equivalencias y la equivalencia es de dos años, se equipara el posgrado a dos años de experiencia, yo tengo 12, y en ese caso estoy sobrada”.