Concejal señala posibles anomalías en contratación

El concejal de Turbaco, Iván González Burgos, hizo un llamado a los órganos de control, para que investiguen la contratación por Órdenes de Prestación de Servicios (OPS), que viene adelantando la Alcaldía de ese municipio.

Dio a conocer un contrato firmado por el alcalde, Guillermo Torres Cueter; y el contador público, Rafael Laverde Castellanos, por $30.076.000, por 45 días.

El objeto del contrato es “prestar servicios profesionales como contador público especializado en finanzas públicas, para asesorar en la consolidación, diligenciamiento y rendición de cuentas e informes Sireci, consolidado a 31 de diciembre de Turbaco. El tiempo de duración del contrato es de 45 días y fue firmado el pasado 5 de marzo”, informó González.

Asimismo, comentó que el año anterior se pagaron menos de cinco millones por el mismo contrato.

“La falta de conocimiento de lo público --agregó-- es lo que se puede evidenciar de las actuaciones del alcalde Guillermo Torres. Vemos cómo contratan asesores, quienes antes se ganaban de tres a cuatro millones de pesos mensuales, pero hoy se ganan más de 30 millones en mes y medio. Entonces, ¿dónde está el control de los recursos públicos que prometió realizar Torres?”

Añadió que los organismos de control deben realizar las indagaciones del caso, para determinar si hubo o no irregularidades en la firma de este contrato y otros en la Secretaría de Hacienda.

“Hoy Turbaco sigue sumido en una crisis administrativa, porque los programas sociales no han arrancado por falta de conocimiento. Llevamos tres meses y no se ven resultados positivos de esta administración. La gente le ha pedido que implemente el nuevo estatuto tributario, para que se cobre un impuesto Predial acorde con la realidad del municipio, pero no lo hace”, indicó.