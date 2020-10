El concejal del municipio de Malambo, Atlántico, Eduard Torres Altamar denunció este martes las amenazas que sufrió la noche del lunes, cuando dos sujetos en moto lo persiguieron por varias calles de la población y tuvo que refugiarse en un CAI por temor a que lo asesinaran.

“Tengo un establecimiento al final del barrio El Carmen y de ahí me dirigí a mi casa a eso de las 6:40 de la noche. Iba manejando normal en compañía de un amigo, quien se bajó a la altura del barrio El Pradito, y más adelante veo a una moto sospechosa porque no traía luz. Eso me causó curiosidad y aumenté la velocidad de mi carro haciendo un giro rápido y los individuos también lo hicieron. Al tomar la calle 11 del municipio de Malambo hay varios reductores de velocidad muy altos, me pasé el primero y ellos también lo hicieron. En la misma calle con carrera 12 hay otro que es más alto yo lo volé, pero ellos se caen y ahí fue cuando vi el revólver que traía el parrillero, quien llevaba una camiseta de Junior y logré tomarles ventajas”, relató inicialmente el concejal Torres.

Agregó que, tras haberle tomado cierta ventaja a los señores de la moto, trató de buscar protección porque temía por su vida. “A la altura de la Oficina de Impuestos, puesto que en la Calle 10 queda la Estación de Policía, estaciono el carro sobre la vía y me tiro y salgo corriendo para la Estación de Policía. Los individuos llegan hasta donde yo dejo el carro y se regresan. Yo llegué gritando a la estación diciendo que me iban a matar y vino la reacción rápida de la Policía”.

El concejal Torres Altamar, por el Partido de la U, le dijo a las autoridades cómo estaban vestidos los dos sujetos y lo que le había sucedido minutos antes.

“Estando en la Estación de Policía me entran unos mensajes vía WhatsApp al celular. Uno de ellos decía: “te vamos a pelar” y otros con palabras obscenas. En otro me dicen: “te crees dueño de Malambo” y siguen con más palabras obscenas. Le muestro inmediatamente eso al capitán de la estación de Malambo y luego estuvimos haciendo el recorrido con la Sijin por el sitio por donde me trasladé, para ver si había algunas cámaras de seguridad y poder identificar la moto”, manifestó el edil.