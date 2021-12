“El día de la protesta ya teníamos la maquinaria amarilla para empezar con las adecuaciones de la vía, pero nos encontramos que habían manifestantes en el sector que no dejaron que avanzaran. La empresa Aguas de Cartagena pidió una reunión con una delegación de las personas que estaban inconformes, pero como hubo amenazas los trabajadores abandonaron la planta, los manifestantes ingresaron a esta y cerraron las válvulas”, dijo Isaías Simancas, alcalde de Arjona.

Adjudicarán vía Arjona-Rocha

Quejas

Entre las inconformidades de los habitantes de Puerto Badel no solo está el mal estado de sus vías, sino que a pesar de estar cerca de la planta de bombeo de Aguas de Cartagena no cuentan con agua potable ni alcantarillado, situación que es ajena a Acuacar. Las comunidades reiteran que las empresas del sector también deben invertir en el área de influencia, pues los vehículos de empleados, camiones pesados, entre otros, han deteriorado aún más la malla vial. Sin embargo, piden que las adecuaciones no sean pañitos de agua tibia, sino medidas de fondo.