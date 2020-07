Comenzarán primeras pruebas de bombeo de alcantarillado

Yamile Medina Reyes es una de las miles de habitantes que tiene El Carmen de Bolívar.

Por muchos años, Yamile ha tenido que convivir con las aguas servidas que pasan por el frente de su casa en el barrio La Tuna; y solo espera que muy pronto comience a funcionar el sistema de alcantarillado, que construyen en esta población la Gobernación de Bolívar y el Gobierno nacional hace un poco más de dos años.

La mujer asegura que la falta de ese servicio público ha retrasado inversiones y mejoramiento de la malla vial; y lo más importante: evitar la presencia de vectores en el ambiente.

“Muchas veces no nos podemos sentar en la puerta de la calle, porque lo olores son insoportables” , manifestó la mujer.

Pero desde hace varios días, cuando se enteró de que el Consorcio Virgen del Carmen, responsable de las ejecución de las obras, va a realizar las primeras pruebas de bombeo hacia la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales ( PTAR), ve más cercano el funcionamiento del sistema.

Nelson Vanegas, director de obras del consorcio, precisó que ya se inició la unión de los colectores secundarios al colector principal, el cual, va a dirigir los residuos a la planta para su posterior tratamiento.

Vanegas manifestó que los barrios Vista Hermosa y Nariño, que fueron los primeros a los que les instalaron las redes, serán también los primeros en realizar las pruebas de drenaje.

“Una vez se terminen de instalar las últimas tuberías, se le informará a la comunidad el inicio de pruebas. Pero deben esperar y no conectarse, para que no saturen el sistema y no se presenten inconvenientes, tal como está sucediendo en otros barrios”.

Hugo Amador, interventor de la PTAR, informó que ya están los equipos como estructura de tratamiento, sedimentadores primarios, tratamiento de lodos y el lechofiltrante.

Además, contará con un laboratorio para los estudios en los procesos de tratamiento de aguas y un sistema de iluminación, el cual, funcionará por fotoceldas.

Aseguran que los retrasos en las obras este año se deben a la pandemia, por lo que los trabajos se han ido retomando con los protocolos de bioseguridad.