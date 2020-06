Colegios de Bolívar aún no dictarán clases presenciales

Luego de analizar la situación del sistema educativo en el departamento, la Secretaría de Educación de Bolívar informó que no existen condiciones para la implementación de un modelo de alternancia en la educación y el retorno progresivo de los estudiantes a las escuelas.

Aunque en Bolívar el 65% del territorio está libre de COVID-19, con 17 de 46 municipios con contagios, la Gobernación insiste en que la situación no permite proyectar la apertura sin riesgos en las instituciones educativas.

Atendiendo a lo dispuesto en la Directiva No. 11 del Ministerio de Educación Nacional, en especial para la implementación de un modelo de alternancia en el Departamento, se revisaron las condiciones de cada uno de los 44 municipios no certificados, que son competencia de la Secretaría de Educación, en los aspectos de existencia de casos de contagio COVID-19, aseguramiento de suministro y cobertura de agua potable, relación de estudiantes por metro cuadrado, estado de la infraestructura, ubicación real y porcentaje de los docentes que por edad o alguna condición de salud se encuentran dentro de la población en riesgo dada la pandemia.

Así mismo las necesidades de elementos de bioseguridad que se requerirían para la prevención de los contagios de estudiantes, docentes y directivos docentes.

“En Bolívar las condiciones no están dadas para el retorno a clases el próximo 1 de agosto. La composición del territorio mayoritariamente rural y el estado de la infraestructura de las escuelas, nos impide considerar la implementación de un modelo de alternancia como el que plantea el Ministerio de Educación. Como mandatario de los bolivarenses debo actuar con responsabilidad y en este sentido, proteger la salud de nuestros niños, niñas y adolescentes; docentes y directivos docentes es nuestra prioridad. La seguridad, salud y protección de ellos es primero. En tiempos de pandemia se deben establecer prioridades en las familias, en los gobiernos, en la vida que nos cambió por completo. No queremos aumentar el riesgo, tenemos que seguir cerrando el cerco al virus y no serán nuestros niños expuestos de ninguna manera”, recalcó Vicente Blel Scaff, gobernador de Bolívar.

Añadió que se trabajará en el diseño de estrategias para el fortalecimiento de la educación en casa, atendiendo a las condiciones de cada municipio e instituciones educativas, que incluyen el seguimiento del proceso educativo con guías académicas, acceso a herramientas tecnológicas e internet en los hogares, utilización de la red de radio comunitaria y televisión.